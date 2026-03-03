Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Alianza Lima vs. UTC se enfrentaron por la Liga 1 2026. (Foto: ITEA Sports)
Alianza Lima vs. UTC se enfrentaron por la Liga 1 2026. (Foto: ITEA Sports)
Por Redacción EC

Mediante sus redes sociales, Osías Ramírez, presidente de UTC, reveló que escuchó los audios del VAR y confirmó que se rompió el protocolo en el partido contra Alianza Lima. De acuerdo con el directivo, la tecnología intervino para cambiar un saque de meta por un tiro de esquina, algo que no está permitido.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.