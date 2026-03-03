Mediante sus redes sociales, Osías Ramírez, presidente de UTC, reveló que escuchó los audios del VAR y confirmó que se rompió el protocolo en el partido contra Alianza Lima. De acuerdo con el directivo, la tecnología intervino para cambiar un saque de meta por un tiro de esquina, algo que no está permitido.

"Hoy escuchamos los audios del VAR. En ellos se confirma que se intervino para cambiar un saque de meta por tiro de esquina. De esa acción nació el gol que terminó alterando el resultado del partido”, expuso Ramírez en sus redes sociales.

De acuerdo a su versión, los jueces de cabina influyeron en el árbitro principal Micke Palomino para que modificara su decisión inicial. Esta acción terminó en tiro de esquina para Alianza Lima y en el posterior gol de Renzo Garcés para la victoria blanquiazul por 1-0.

“Cuando una decisión determinante se toma de esta manera, no estamos hablando de una simple jugada más. Estamos hablando de justicia deportiva. Por ello, hemos solicitado formalmente la anulación de ese gol y la revisión integral del procedimiento aplicado”, agregó.

Más tarde, Ramírez amplió sus declaraciones en entrevista con el podcast Fútbol Satélite, donde corroboró su versión. “Hay una injerencia directa e intencionada del VAR que al final conlleva a un tiro de esquina, viene el gol y termina perjudicando al final del partido a nuestro equipo. Eso se ha confirmado hoy día, vi los videos, escuché los audios, las autoridades de la CONAR y del VAR asumen su responsabilidad y esto es lamentable”, detalló.

Asimismo, sostuvo que desde la Conar tomarán medidas drásticas para sancionar a los responsables. “Se trató de una ruptura de protocolo. Señalaron que, al intentar ayudar al árbitro, cometieron un error y que serán sancionados de manera severa”, expresó.

