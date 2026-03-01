Osías Ramírez, presidente de UTC, utilizó sus redes sociales para expresar su fastidio tras la derrota de su equipo ante Alianza Lima por 1-0, un resultado que colocó a los blanquiazules como únicos líderes del Torneo Apertura de la Liga 1. El titular del club cajamarquino ya presentó un reclamo ante la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) y solicitó la liberación de los audios del VAR.

De acuerdo a su posición, la jugada previa al gol de Renzo Garcés no debió ser cobrada como tiro de esquina, sino como saque de meta. En su mensaje, cuestionó al árbitro Micke Palomino y la conversación que tuvo con Fernando Legario, encargado del videoarbitraje, en esa jugada puntual.

"El fútbol no puede tolerar decisiones que influyan directamente en el marcador. Que se evalúe el desempeño arbitral con seriedad. Y que quienes no estén a la altura no vuelvan a dirigir partidos de esta magnitud. UTC se respeta”, escribió Ramírez.

No es un hecho aislado. Es el segundo partido de la Liga en el que UTC se ve perjudicado por decisiones arbitrales determinantes.



En el primero, el árbitro fue sancionado 4 fechas.

Pero el gol anulado no volvió



Hoy presentamos nuevo reclamo.



¿Quién devuelve lo perdido?



UTC… https://t.co/rctaPTlJv9 — Osias Ramirez G. (@osiasrg) March 1, 2026

Según el titular de UTC, Palomino se apoyó en el VAR para cobrar el tiro de esquina cuando el reglamento no señala que la tecnología puede intervenir en este tipo de jugadas.

“La decisión inicial fue saque de arco. El VAR la cambia a córner. De ese córner llega el gol. Influye directamente en el resultado. Presentaremos reclamo formal y solicitaremos audios VAR. UTC exige transparencia y respeto”, afirmó.

De igual manera, Ramírez recordó que esta no es la primera vez que presentan un reclamo contra la Conar, pues hicieron lo mismo luego del triunfo por 2-0 sobre Atlético Grau en la primera fecha. “No es un hecho aislado. Es el segundo partido de la Liga en el que UTC se ve perjudicado por decisiones arbitrales determinantes”, apuntó.

