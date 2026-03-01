Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Presidente de UTC presentó reclamo ante la Conar tras triunfo de Alianza Lima: “Exigimos transparencia”. (Foto: ITEA Sports)
Presidente de UTC presentó reclamo ante la Conar tras triunfo de Alianza Lima: “Exigimos transparencia”. (Foto: ITEA Sports)
Por Redacción EC

Osías Ramírez, presidente de UTC, utilizó sus redes sociales para expresar su fastidio tras la derrota de su equipo ante Alianza Lima por 1-0, un resultado que colocó a los blanquiazules como únicos líderes del Torneo Apertura de la Liga 1. El titular del club cajamarquino ya presentó un reclamo ante la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) y solicitó la liberación de los audios del VAR.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.