Alianza Lima venció 3-0 a UTC en el estadio Alejandro Villanueva, pero no fue suficiente para quedarse con el segundo lugar de la tabla acumulada. Guillermo Viscarra se pronunció al respecto.

“Esperemos cerrar este año de la mejor forma, consiguiendo ese cupo de Perú 2”, señaló el portero ‘blanquiazul’.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Además, no dudó en referirse sobre la Hernán Barcos, y comentó que le gustaría que se quede en el club.

“Esperemos que Hernán no se vaya, porque se ha ganado el cariño de la gente. Él es un excelente compañero y líder para el grupo y lo ha demostrado en todos los años que estuvo en Alianza Lima, convirtiéndose en ídolo y lo sigue haciendo. Ha tenido un excelente año”, mencionó.

“Nadie es ciego para no ver el cariño que Hernán se ha ganado de la gente”, agregó.

Finalmente, resaltó que la clave es mantener el grupo unido para conseguir los objetivos.

“El grupo está bien, está excelente, y eso se demuestra en la cancha porque el grupo se respalda uno al otro. Hoy no fue la excepción, como en la gran cantidad de partidos que hemos jugado a lo largo de este año”, finalizó.