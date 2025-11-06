¡Es oficial! Alianza Lima enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi por la ‘Noche Blanquiazul 2026’ el próximo 24 de enero. El Comercio pudo conocer que el ansiado duelo se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva.

Como cada año, la hinchada recibe al equipo en el inicio de temporada en la ‘Noche Blanquiazul’, y se disputa un partido amistoso.

Será la segunda vez que el club de la MLS pise suelo peruano. El pasado 29 de enero, como parte de una gira de pretemporada, jugó un amistoso con Universitario de Deportes en el Estadio Monumental.

