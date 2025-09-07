La resolución de la Comisión Disciplinaria de la Conmebol dio como ganador del Independiente vs. U. de Chile al conjunto sureño, que avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y será rival de Alianza Lima. Hay fechas y horarios confirmados para el partido, sin embargo, la sede de la llave de vuelta cambiará de lugar.

De acuerdo a Cooperativa de Chile, el Estadio Nacional de Santiago será sede del Mundial Sub 20 que está próximo a comenzar y quedó inhabilitado para que el cuadro ‘Azul’ sea local allí. Por eso, la nueva sede para los cuartos de final será el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

La U. de Chile será local en Coquimbo por la Copa Sudamericana.

El cambio de escenario deportivo también implica una modificación en la logística para Alianza Lima cuando le toque visitar Chile. Coquimbo está a 462 kilómetros al norte de Santiago, aunque el tiempo de viaje en avión es de una hora. Por tierra, en bus, el traslado dura casi 5 horas.

Más allá de la nueva sede, lo que no se mueve es la sanción que pesa contra la U. de Chile por lo ocurrido en el Estadio Libertadores de América. Los sureños jugarán sin público, porque deben cumplir un castigo de siete partidos de local sin hinchas.

En cuanto al calendario. la U. de Chile jugará el 14 de este mes contra Colo Colo en la final de la Supercopa de Chile; el 18 visitará a Alianza Lima en Matute, por la ida de la Copa Sudamericana; el 25 será la revancha ante los blanquiazules, en Coquimbo; y el 28 visitará a La Serena por el torneo doméstico.

*****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.