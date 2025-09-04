Alianza Lima vs. U. de Chile: cuándo juegan, horarios y canales para verlo por Copa Sudamericana

Alianza Lima y U. de Chile se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Peruanos y chilenos superaron sus respectivas llaves y se metieron entre los 8 mejores del torneo continental.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. U. de Chile por Copa Sudamericana?

El primer partido de Alianza Lima vs. U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará el jueves 18 de septiembre de 2025. El partido de vuelta se disputará el jueves 25 de septiembre en Chile.

Horarios del partido, Alianza Lima vs. U. de Chile por Copa Sudamericana

La hora del primer partido entre Alianza Lima vs. U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 estaría programado para las 7:30 de la noche en horario peruano.

Canales del partido, Alianza Lima vs. U. de Chile por Copa Sudamericana

El partido de Alianza Lima vs U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido probablemente por el canal de ESPN, Disney Plus y DirecTV en todo el Perú, Chile y Sudamérica. Es importante resaltar que los canales serán confirmados por la Conmebol.