Alianza en Uruguay para afrontar su primer partido con Independiente de Avellaneda por la Serie Río de la Plata. (Captura de pantalla GC)
Alianza en Uruguay para afrontar su primer partido con Independiente de Avellaneda por la Serie Río de la Plata. (Captura de pantalla GC)
Redacción EC
Redacción EC

Pablo Guede va definiendo su primer once como técnico de la para afrontar la , torneo amistoso que se lleva a cabo en Montevideo (Uruguay) y servirá a los íntimos para sacar conclusiones importantes de cara al torneo local.

De acuerdo, al periodista Gerson Cuba que administra el canal de Youtube, GC, en el primer encuentro que se llevará a cabo contra Independiente de Avellaneda, saltarían a la cancha: Vizcarra en el arco, Estrada, Zambrano, Garcés, Trauco en linea de cuatro; Jesús Castillo y Peña en la volante ; Vélez, Eryc Castillo de extremos; y Girotti con Guerrero en la delantera.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

Por su parte, de acuerdo a medios argentinos Independiente arrancaría con un 4-3-3 conformado por el capitán Rodrigo Rey en el arco, la defensa con Godoy, Lomónaco, Valdez y Zabala; el trinomio del mediocampo formado por el uruguayo Fernández Cedrés, Loyola y Cabral; y los tres de arriba Montiel, Abaldo y Avalos.

Alianza tuvo un primer día entrenamiento en Montevideo en el que realizaron trabajos de intensidad, de dominio y fútbol.

El partido entre Alianza e Independiente está programado para las 19.00 horas (hora peruana) en el estadio Parque Viera.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC