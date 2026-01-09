Pablo Guede va definiendo su primer once como técnico de la Alianza Lima para afrontar la Serie Río de la Plata, torneo amistoso que se lleva a cabo en Montevideo (Uruguay) y servirá a los íntimos para sacar conclusiones importantes de cara al torneo local.
De acuerdo, al periodista Gerson Cuba que administra el canal de Youtube, GC, en el primer encuentro que se llevará a cabo contra Independiente de Avellaneda, saltarían a la cancha: Vizcarra en el arco, Estrada, Zambrano, Garcés, Trauco en linea de cuatro; Jesús Castillo y Peña en la volante ; Vélez, Eryc Castillo de extremos; y Girotti con Guerrero en la delantera.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Por su parte, de acuerdo a medios argentinos Independiente arrancaría con un 4-3-3 conformado por el capitán Rodrigo Rey en el arco, la defensa con Godoy, Lomónaco, Valdez y Zabala; el trinomio del mediocampo formado por el uruguayo Fernández Cedrés, Loyola y Cabral; y los tres de arriba Montiel, Abaldo y Avalos.
Alianza tuvo un primer día entrenamiento en Montevideo en el que realizaron trabajos de intensidad, de dominio y fútbol.
El partido entre Alianza e Independiente está programado para las 19.00 horas (hora peruana) en el estadio Parque Viera.
TE PUEDE INTERESAR
- Kast y su preocupación por la delincuencia, migración y minería ilegal
- Clubes vs. 1190 Sports: cinco respuestas para entender el nuevo lío por los derechos de TV
- Trump dice que Estados Unidos podría gobernar Venezuela y extraer su petróleo durante años
- Senamhi advierte lluvias de verano en la costa hasta el 13 de enero
Contenido sugerido
Contenido GEC