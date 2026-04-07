Desde Ibagué, el director deportivo de Universitario de Deportes, Álvaro Barco, no escatimó en elogios hacia el defensor Caín Fara, quien se ha consolidado como uno de los jugadores más destacados del equipo en la temporada.

Barco describió a Fara como un futbolista que encaja perfectamente con la identidad del club crema. “Fara es un jugador que está hecho para la ‘U’. Parece el hijo pródigo que regresa al club después de muchos años”, señaló, resaltando no solo sus cualidades técnicas, sino también su conexión con la esencia histórica de la institución.

Asimismo, destacó una de las principales virtudes del zaguero argentino: su capacidad para medir cada intervención dentro del campo. “Muchos pensaban que lo iban a expulsar varias veces, pero es una bestia quirúrgica; realmente es un gran tiempista”, agregó Barco, subrayando la inteligencia y precisión defensiva del jugador.

Finalmente, el directivo reafirmó que Fara representa exactamente lo que busca Universitario en su plantel. Con firmeza, concluyó: “Es perfecto para lo que significa Universitario”, dejando en claro que el defensor no solo cumple en lo futbolístico, sino también en el carácter y compromiso que exige el club.