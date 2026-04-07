Por Redacción EC

Desde Ibagué, el director deportivo de Universitario de Deportes, Álvaro Barco, no escatimó en elogios hacia el defensor Caín Fara, quien se ha consolidado como uno de los jugadores más destacados del equipo en la temporada.

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