Santiago Arias, volante de Cienciano, se retractó de sus declaraciones tras enfrentar a Montevideo City Torque, cuando aseguró que dirigentes uruguayos habrían contactado a jugadores cusqueños.

El mediocampista había señalado un supuesto ofrecimiento económico para provocar expulsiones durante el partido. Sin embargo, posteriormente reconoció públicamente que sus afirmaciones carecían de sustento y fundamento.

“Quiero retractarme expresa e íntegramente de las declaraciones que realicé públicamente”, manifestó Arias, quien también dejó sin efecto sus acusaciones relacionadas con el supuesto contacto telefónico.

El futbolista admitió que aquella versión no correspondía a los hechos y asumió responsabilidad por haberla difundido. “Dicha afirmación carecía de todo sustento y fundamento fáctico”, reconoció.

Arias también ofreció disculpas al director, autoridades y plantel de Montevideo City Torque por las consecuencias generadas. Lamentó especialmente el posible perjuicio moral, institucional y reputacional ocasionado.

Finalmente, el volante de Cienciano aseguró que no repetirá declaraciones similares y autorizó difundir su comunicado. “Lamento profundamente lo sucedido y considero este asunto debidamente aclarado”, concluyó.