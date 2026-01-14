Continúan las contrataciones de calibre en FC Cajamarca. Tras las llegadas de Hernán Barcos, Pablo Lavandeira, Pablo Miguez, entre otros, el club anunció la incorporación de un ex River Plate.

Se trata de Tomás Andrade, mediocentro ofensivo cuyo último equipo fue el Always Ready de Bolivia, en donde tuvo destacada participación.

El recién ascendido Cajamarca le dio la bienvenida al argentino de 29 años y 1.75 m. de estatura.

Ayer, también se anunció la incorporación al equipo de ‘Richi’ Lagos, quien viene de Alianza Lima en busca de oportunidades, así como también de Arley Rodríguez.

El FC Cajamarca tendrá su presentación para la presente temporada el próximo 18 de enero en el estadio Héroes de San Ramón ante el The Strongest de Bolivia.