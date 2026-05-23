Alianza Lima vuelve a festejar. El club ‘íntimo’ se proclamó campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 tras vencer por 3-0 a Los Chankas en el estadio Alejandro Villanueva, este sábado 23 de mayo. Y Fernando Cabada fue uno de los primeros en tomar la palabra.

El administrador del conjunto ‘íntimo’ se mostró muy satisfecho con el rendimiento del equipo durante estos meses.

“Siento una gran alegría y satisfacción. Esta es la celebración de un objetivo cumplido: Alianza Lima campeón del Torneo Apertura, después de tormentas”, comentó.

“Esto es el resultado de los jugadores, comando técnico, área deportiva y de toda una institución que bancó un proyecto sostenible de largo plazo”, agregó.

Asimismo, reveló que se le pidió la salida de varios actores de este trofeo, pero que tomó una decisión pensando en el largo plazo.

“Me pidieron muchas cosas, pero la decisión fue la continuidad del proyecto. Cuesta tomas decisiones por la presión, pero estos son los resultados”, finalizó.