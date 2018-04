Charles Monsalvo hizo mea culpa y reconoció su error. El jugador de Sport Huancayo reconoció su error de ir a golpear al técnico Marcelo Grioni, en los instantes finales de la victoria frente a Deportivo Municipal por el Torneo de Verano. Todo se dio porque al colombiano no le gustó que el entrenador argentino decidiera su ingreso a poco del final, hecho que no aceptó.

"Hablé con Marcelo Grioni, me dijo que me ayudaría con la dirigencia. Si se decide que tengo que irme del equipo, lo haré", indicó Charles Monsalvo en "Barrio Fútbol".

Y añadió: "Hoy iré al entrenamiento de la tarde. Voy a respetar la decisión que tome la dirigencia del equipo. Tengo contrato hasta noviembre y habría que arreglarlo".

Un día después de lo sucedido, con la cabeza más fría y tranquilo, Charles Monsalvo explicó qué lo llevó a reaccionar como lo hizo contra su entrenador en Sport Huancayo.

"Uno como jugador quiere sumar minutos, quiere estar siempre. Cuando uno no juega se molesta mucho, yo quiero hacer las cosas bien. Reconozco que me equivoqué pero a veces uno en caliente no piensa bien las cosas, después recapacité y le pedí disculpas, él también reconoció su error. Estoy dispuesto a una sanción porque sé que me equivoqué", señaló.

Quien también se pronunció fue el presidente de Sport Huancayo, Raúl Rojas. El titular del líder del Grupo B aseguró que lo de Monsalvo contra Marcelo Grioni se trató de un acto de indisciplina.

"Estamos analizando qué es lo que ha pasado para poder actuar. Es un acto de indisciplina porque si el entrenador ordena, así falten 15 segundos, que el jugador ingrese, él tiene que acatar y es algo que no vamos a permitir. Voy a escuchar a ambas partes", declaró Rojas en "Ovación".