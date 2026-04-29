¡Lo da vuelta! Valera marca el 2-1 y sella la remontada de Universitario ante Nacional | VIDEO

Universitario logró la remontada ante Nacional por Copa Libertadores. A los 46′, Álex Valera irrumpió en el área para anotar el 2-1 y darle ventaja a los cremas en partido por el Grupo D de la Copa Libertadores.

Universitario logró la remontada ante Nacional por Copa Libertadores. A los 46′, Álex Valera irrumpió en el área para anotar el 2-1 y darle ventaja a los cremas en partido por el Grupo D de la Copa Libertadores. ¡APARECIÓ EL 9 DE UNIVERSITARIO! Alex Valera para voltear el partido ante Nacional 2-1.



▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ShZYARxF1J — ESPN Perú (@ESPNPeru) April 30, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru