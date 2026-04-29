¡Lo da vuelta! Valera marca el 2-1 y sella la remontada de Universitario ante Nacional | VIDEO

Universitario logró la remontada ante Nacional por Copa Libertadores. A los 46′, Álex Valera irrumpió en el área para anotar el 2-1 y darle ventaja a los cremas en partido por el Grupo D de la Copa Libertadores.
Universitario logró la remontada ante Nacional por Copa Libertadores. A los 46′, Álex Valera irrumpió en el área para anotar el 2-1 y darle ventaja a los cremas en partido por el Grupo D de la Copa Libertadores.
SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más