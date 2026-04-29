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¡Lo da vuelta! Valera marca el 2-1 y sella la remontada de Universitario ante Nacional | VIDEO
¡Lo da vuelta! Valera marca el 2-1 y sella la remontada de Universitario ante Nacional | VIDEO
Por Redacción EC

Universitario logró la remontada ante Nacional por Copa Libertadores. A los 46′, Álex Valera irrumpió en el área para anotar el 2-1 y darle ventaja a los cremas en partido por el Grupo D de la Copa Libertadores.

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