Sporting Cristal está derrotando 1-0 a Junior de Barranquilla por la tercera jornada del grupo F de la Copa Libertadores 2026, un partido importante para los rimenses en su lucha por quedarse con el segundo lugar de su zona y clasificar a los octavos de final.

A los 52 minutos, Cristiano da Silva lanzó un balón largo al área que encontró a Luis Iberico, quien controló de pecho y habilitó a Santiago González en el borde del área.

SACÓ EL ZURDAZO DESDE LA MEDIALUNA Y SE VIO FAVORECIDO POR UN DESVÍO: Santiago Gonzalez puso el 1-0 de Sporting Cristal vs. Junior en la CONMEBOL #Libertadores.



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El extremo argentino eludió a su marcador y sacó un potente zurdazo que, tras desviarse en Lucas Monzón, terminó venciendo la resistencia del arquero Mauro Silveira.

Así, con la aparición de su hombre más desequilibrante, Sporting Cristal logró abrir el marcador en un duelo determinante por el Grupo F de la Copa Libertadores.