Resumen

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Santiago González marcó el 1-0 de Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores. (Paloma del Solar / @photo.gec)
Santiago González marcó el 1-0 de Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores. (Paloma del Solar / @photo.gec)
Por Redacción EC

Sporting Cristal está derrotando 1-0 a Junior de Barranquilla por la tercera jornada del grupo F de la Copa Libertadores 2026, un partido importante para los rimenses en su lucha por quedarse con el segundo lugar de su zona y clasificar a los octavos de final.

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