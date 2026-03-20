Por Redacción EC

Universitario de Deportes recibió una noticia clave en la antesala de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026: la Comisión de Apelaciones decidió revocar la sanción de cuatro partidos impuesta a Javier Rabanal, por lo que el entrenador español quedó habilitado para dirigir nuevamente.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.