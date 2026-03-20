Universitario de Deportes recibió una noticia clave en la antesala de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026: la Comisión de Apelaciones decidió revocar la sanción de cuatro partidos impuesta a Javier Rabanal, por lo que el entrenador español quedó habilitado para dirigir nuevamente.

El castigo inicial había sido aplicado tras un incidente con hinchas de Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo, situación que derivó en una suspensión que lo dejaba fuera del banquillo por varias jornadas. Sin embargo, el club presentó un recurso que finalmente fue aceptado parcialmente.

Según la resolución, si bien la conducta del técnico pudo considerarse inapropiada, no se logró comprobar que haya existido una ofensa al honor mediante palabras o gestos injuriosos, lo que fue determinante para anular la sanción.

De esta manera, Rabanal podrá dirigir a Universitario en el duelo ante Comerciantes Unidos en Cutervo y también estará presente en el clásico frente a Alianza Lima, en un momento clave para el equipo en el campeonato.