El director técnico de Universitario de Deportes, Javier Rabanal reconoció que el equipo no comenzó bien el encuentro frente a ADT, pero resaltó la capacidad de reacción mostrada tras el descanso, aspecto que terminó inclinando el partido a favor del conjunto crema.

“No entramos bien al partido, tuvimos pequeños errores que no nos permitían llegar al arco. En el descanso hablamos de salir a atacar más al arco rival, de meter una marcha más en la circulación de balón y buscar la espalda de la defensa”, explicó Rabanal en conferencia de prensa.

Según detalló, los ajustes dieron resultado y el equipo encontró el camino del gol a través del balón detenido. “A partir de ahí, en los córners apareció el gol que abre el partido, luego vino el otro, un poste y una de Lisandro, y desde ese momento el partido solo iba en una dirección”, añadió.

El estratega también se refirió al rendimiento de los refuerzos, destacando especialmente la actitud y jerarquía de Lisandro Alzugaray.

“Lisandro sabe entenderse con cualquiera porque tiene mucho fútbol. Hoy dio un paso al frente para intentar ser titular. Caín Fara lo hizo bastante bien y esa es la competencia que necesito”, sostuvo.

Para Rabanal, contar con dos jugadores por puesto será clave para elevar la intensidad del equipo. “Cuando tengamos dos futbolistas compitiendo al 100% por posición, los partidos tendrán un ritmo más alto, y eso es lo que pretendemos”, remarcó.