El mercado de fichajes de la Liga 1 2026 empieza a tomar forma y uno de los primeros movimientos que sacude el fútbol peruano es el de Jeriel De Santis. El delantero, con pasado reciente en Alianza Lima, fue anunciado como nuevo refuerzo de un histórico club del campeonato local, generando sorpresa entre los hinchas y expectativa por su regreso al torneo nacional.

De Santis, quien no logró consolidarse en el cuadro blanquiazul durante su etapa anterior, decidió apostar por un nuevo proyecto deportivo con el objetivo de relanzar su carrera. La directiva de su nuevo equipo confía en que el atacante aporte potencia ofensiva, experiencia y goles, elementos clave para afrontar la próxima temporada con mayores aspiraciones.

El fichaje también marca un golpe estratégico en el mercado, ya que se trata de un jugador que conoce bien el medio local y que, pese a su irregularidad, ha mostrado condiciones interesantes en distintos pasajes de su carrera. Su llegada apunta a reforzar una zona sensible del campo y a brindar variantes al comando técnico de cara a los desafíos del 2026.

Con esta incorporación, el club da una señal clara de ambición en el inicio del periodo de contrataciones, mientras que Jeriel De Santis asume un nuevo reto con la misión de reivindicarse en la Liga 1 y demostrar que puede ser protagonista en uno de los equipos más tradicionales del fútbol peruano.