Universitario de Deportes continúa afinando detalles para su próximo compromiso en la Liga 1, y uno de los referentes del mediocampo, Jesús Castillo, se pronunció sobre el momento del equipo y la exigencia del campeonato, dejando en claro que el objetivo crema es pelear el título desde las primeras jornadas.

En conferencia de prensa, el volante señaló que el plantel mantiene la filosofía de ir paso a paso, pero con la convicción de que cada victoria los acercará a la consagración.

“Vamos partido a partido como siempre. Sabemos que si ganamos todos, nos vamos a acercar a ser campeones”, afirmó.

Castillo también puso énfasis en el próximo rival, Cusco FC, al que consideró uno de los equipos más sólidos del torneo, tanto por su continuidad como por los refuerzos incorporados para esta temporada.

“Creo que ya sabemos las fortalezas de Cusco. Es un buen equipo, ha venido muy bien el año pasado, han mantenido a los mismos jugadores y han sumado otros más. Vamos a trabajar sobre eso y vamos a salir igual a buscar ganar el partido, porque es un rival directo”, sostuvo.

En el plano personal, el mediocampista aseguró atravesar un buen momento físico, sobre todo luego de su salida del campo en el último encuentro, debido a un golpe en la pierna.

“Me siento bien. Lo único que necesitaba era ritmo y esta pretemporada me ha servido mucho para ponerme a punto”, comentó.

“Partido a partido vamos a ir notando mejoría, es el primer partido de ida. Los rivales nos van a estudiar, analizar y va a ser complejo, pero tenemos que superar eso. Creo que va a ser un mejor torneo que el año pasado, muchos equipos se han reforzado bien”, concluyó.

Universitario enfrentará de visitante a Cusco FC el próximo 07 de febrero desde las 8:00 p.m.