Jesús Pretell continuará su carrera en el extranjero. Este jueves 8 de enero, Liga de Quito anunció la contratación del mediocampista peruano.
MIRAR | ¿Hay futuro en las canteras? Quiénes vienen detrás de Piero Cari, Maxloren Castro y Rafael Guzmán y qué chances tienen en la Liga 1 2026?
Instantes antes, Sporting Cristal se despidió de Pretell tras conocerse que Paulo Autuori no lo tenía en los planes para la temporada 2026.
Newsletter exclusivo para suscriptores
“¡Muchas gracias por estos años defendiendo la Celeste, Jesús!¡Éxitos en este paso internacional para tu carrera!“, publicó el club ‘celeste’.
Contenido sugerido
Contenido GEC