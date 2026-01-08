Jesús Pretell continuará su carrera en el extranjero. Este jueves 8 de enero, Liga de Quito anunció la contratación del mediocampista peruano.

Instantes antes, Sporting Cristal se despidió de Pretell tras conocerse que Paulo Autuori no lo tenía en los planes para la temporada 2026.

“¡Muchas gracias por estos años defendiendo la Celeste, Jesús!¡Éxitos en este paso internacional para tu carrera!“, publicó el club ‘celeste’.