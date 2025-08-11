FBC Melgar presentó a Juan Reynoso como su nuevo entrenador en una conferencia de prensa, en donde pudo dar sus primeras declaraciones al mando del club arequipeño.

El entrenador vuelve a la Liga 1 con la misión de mejorar el rendimiento del equipo y lograr la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

“Estoy emocionado de volver a FBC Melgar. Yo vengo con el compromiso de quedarme para pelear la Copa Libertadores.Es emocionante ver el lugar que es tu casa, hoy el club es diferente y me alegra. Melgar es cuarto grande”, expresó Reynoso.

Cabe recordar que fue campeón con el conjunto ‘Dominó’ en el 2015, y subcampeón en el 2016. Su última experiencia en el banquillo fue en la selección peruana, en donde no obtuvo los resultados esperados.

“Mi ADN es exigir, buscando rendimiento e intentar ganar. No como sea, a través de una metodología. La experiencia me dice hoy que como se entraba en 2015 no es ahora. No he estado entrenando, pero he seguido en el fútbol capacitándome. Mi intención es traer y plasmar en el club esa tecnología para que el Perú tenga esta novedad”, indicó.

Juan Reynoso: "Es emocionante ver el lugar que es tu casa, hoy el club es diferente y me alegra. Melgar es cuarto grande". pic.twitter.com/7L9KLYgU6r — Renato Gambarini (@Renagam22) August 11, 2025

**************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.