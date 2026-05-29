El entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, lanzó una fuerte denuncia sobre la existencia de filtraciones dentro del club, asegurando que hay personas que perjudican al equipo desde adentro.

“Creo que dentro de lo que es el club Alianza, hay gente que nos hace daño y si yo supiera el nombre, no te quepa la menor duda de que lo encararía y le diría las cosas en la cara”, declaró en el programa “Juego en Corto”.

El técnico también cuestionó informaciones que calificó como falsas y que, según explicó, lo afectaron directamente. “Inventaron que yo estuve en un partido contra Liga 3, refastidiado, que perdimos 4-0, reenojado, y era mentira. Me mataron por eso y yo estaba en el tópico poniéndome una vía y ni vi el entrenamiento”, afirmó.

Guede remarcó que este tipo de situaciones generan un clima negativo innecesario alrededor del equipo, especialmente cuando no corresponden a la realidad.

Además, reveló que incluso se filtraron detalles exactos de trabajos internos. “Después salió con detalles un entrenamiento mío, contado tal cual. Y no es culpa de los periodistas, porque hacen su trabajo”, explicó.

En esa línea, el argentino dejó en claro que su relación con la prensa es correcta, pero apuntó directamente al origen de la información. “En todas mis declaraciones no dije algo malo a ninguno. El problema no es que cuentes, el problema es quién te contó a ti”, concluyó.