Por Redacción EC

El entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, lanzó una fuerte denuncia sobre la existencia de filtraciones dentro del club, asegurando que hay personas que perjudican al equipo desde adentro.

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