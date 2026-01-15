Pese a que aún no ha conseguido el resultado esperado en el marcador, el técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, resaltó el compromiso de su equipo durante esta pretemporada 2026.

El argentino destacó la entrega de sus dirigidos en los dos partidos amistosos que ha perdido Alianza en la Serie Río de la Plata e indicó que lo más importante es regresar a Lima con tres partidos completos.

“Estoy contento y feliz por el sacrificio y entrega. Entrenamos muy fuerte, no se quejaron. Te da la pauta de que están comprometidos. Lo más importante es irnos de Uruguay habiendo competido los tres partidos y, si es posible, sin ningún lesionado”, dijo en el programa ‘A presión’.

Los íntimos perdieron su primer encuentro con Independiente de Avellaneda por 2-1 y contra Unión de Santa Fe por el mismo marcador.

En todo este lapso de tiempo se ha podido notar la exigencia de Pablo Guede con sus jugadores, pidiéndoles ritmo y verticalidad. También ha tenido la oportunidad para probar a todos sus jugadores, ensayando diferentes ecuaciones dentro del campo.