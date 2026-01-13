¡Hay rival! Sporting Cristal enfrentará a U. Católica de Ecuador por la ya tradicional ‘Tarde Celes 2026′, el próximo domingo 25 de enero en el Estadio Alberto Gallardo.

El Comercio pudo confirmar que el equipo ecuatoriano será el encargado de disputar el amistoso a partir del medio día de la fecha pactada.

De esta manera, los comandados por Paulo Autuori buscarán iniciar el camino de la temporada 2026 con el pie derecho. Una temporada donde irán por el título de la Liga 1, y en un inicio clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.