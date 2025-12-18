Alianza Lima sigue en la carrera por tener en sus filas a Federico Girotti. El delantero argentino es pretendido por más de un club; sin embargo, no todo está perdido.

El presidente de Talleres de Córdoba se pronunció sobre el futuro de Girotti.

“En estos días decidimos el futuro de Federico está entre un club de México o Alianza. Él mismo nos ha manifestado que desea Alianza, considera que será el mejor delantero del fútbol peruano”, afirmó.

En el 2025, el delantero de 26 años jugó un total de 37 partidos en la Liga Profesional, Copa Argentina y Copa Conmebol Libertadores, en donde marcó 4 goles y brindó dos asistencias.