Sporting Cristal derrotó 1-0 a Cerro Porteño por la primera fecha de la Copa Libertadores con un solitario gol de Felipe Vizeu. Y una voz autorizada para hablar sobre la actualidad del club ‘celeste’ es Roberto Mosquera.

En una nueva edición del programa ‘Juego en Corto’, ‘Mou’ se mostró satisfecho por la victoria de los dirigidos por Zé Ricardo y defendió la labor de Vizeu.

“Me gustó lo de Vizeu que hizo un gol. Ha sido muy maltratado”, sentenció Roberto Mosquera.

Con este triunfo, Sporting Cristal es líder provisional en el Grupo F de la CONMEBOL Libertadores, por encima de Palmeiras, Junior y Cerro Porteño.