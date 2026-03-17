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Sport Boys será el sexto equipo peruano en el que dirige Carlos Desio. (Foto: Cienciano)
Sport Boys será el sexto equipo peruano en el que dirige Carlos Desio. (Foto: Cienciano)
Por Redacción EC

Sport Boys hizo oficial la incorporación de su nuevo director técnico. A través de sus redes sociales, el club rosado anunció la llegada del argentino Carlos Desio, quien asumirá las riendas del primer equipo.

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