Sport Boys hizo oficial la incorporación de su nuevo director técnico. A través de sus redes sociales, el club rosado anunció la llegada del argentino Carlos Desio, quien asumirá las riendas del primer equipo.

“¡Bienvenido, Profesor Desio! Presentamos a nuestro nuevo director técnico Carlos Desio. Su experiencia y liderazgo se suman al camino que queremos construir”, fue el mensaje difundido por la institución chalaca.

¡Bienvenido, Profesor Desio! 🧠



Presentamos a nuestro nuevo director técnico Carlos Desio. 🇦🇷

Su experiencia y liderazgo se suman al camino que queremos construir. 💪🏼⚽️#VamosBoysTodaLaVida pic.twitter.com/HUEqOMeuEZ — Club Sport Boys Association (@sportboys) March 17, 2026

Más tarde, el club también dio a conocer al comando técnico que acompañará al estratega argentino en este nuevo reto. Bajo el lema “¡Bienvenidos a El Primer Campeón!”, Sport Boys presentó al equipo de trabajo que respaldará a Desio.

El cuerpo técnico estará conformado por Román Manassero y Mauro Crescimbeni como asistentes técnicos, mientras que Jerónimo Aimar se desempeñará como preparador físico.

Con esta designación, Sport Boys busca fortalecer su proyecto deportivo y encontrar mayor estabilidad en el torneo, apostando por un comando técnico que llega con la intención de darle una nueva identidad al equipo.