Sporting Cristal oficializó, este jueves 5 de junio, la contratación de Hernán Barcos de cara al Torneo Clausura de la Liga 1.

El delantero de 42 años llega a tienda ‘celeste’ tras marcar 9 goles en 15 partidos con FC Cajamarca, club al que arribó tras su salida de Alianza Lima.

“¡Bienvenido al Rímac, Pirata! Estamos felices de anunciar a Hernán Barcos como nuevo jugador del Sporting Cristal hasta diciembre de 2026. ¡A darlo todo por la Celeste!”, publicó el club en sus redes sociales.

Recordemos que el ‘Pirata’ tiene nacionalidad peruana, por lo que no ocupará plaza de extranjero.