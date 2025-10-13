Sporting Cristal vs Universitario: nueva fecha propuesta para el partido por Liga 1

La Liga 1 habría planteado reprogramar el partido entre Universitario y Sporting Cristal para jueves 23 de octubre de 2025, fijando como horario las 8:00 p.m. Esta decisión surge tras la suspensión del compromiso original por falta de garantías. La intención de la organización es que el encuentro se desarrolle con normalidad y con público presente, respetando las medidas de seguridad correspondientes.

Desde el bando celeste, Sporting Cristal habría expresado su conformidad con la nueva fecha y hora propuesta por la Liga. Fuentes cercanas al club indican que no existiría inconveniente para adaptarse al cambio, siempre que se mantengan las condiciones pactadas — sobre todo en lo relativo a la logística del estadio y la disponibilidad de las autoridades de seguridad.

Para Universitario, este cambio representa una oportunidad para que el clásico se dispute en mejores condiciones, al tiempo que sus dirigentes podrían coordinar con la Policía Nacional del Perú (PNP) y las autoridades locales para garantizar el orden. En comunicaciones previas, la “U” había solicitado incluso que el partido se juegue a puerta cerrada, sin embargo, esto fue rechazado por el club celeste.

Queda pendiente que la Liga 1 haga oficial el comunicado con la confirmación formal del cambio de fecha y hora, así como la autorización de las autoridades correspondientes. Una vez aprobado, se informará además sobre la venta de entradas, el acceso al estadio y los protocolos de seguridad que deberán cumplirse.

