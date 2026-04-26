Resumen

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Aldo Corzo fue capitán en la derrota de Universitario ante Alianza Atlético. (Foto: GEC)
Aldo Corzo fue capitán en la derrota de Universitario ante Alianza Atlético. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La derrota en el Monumental dejó más que tres puntos en el camino. Universitario cayó 2-1 ante Alianza Atlético y quedó prácticamente al margen de la pelea por el Torneo Apertura, en una noche que además significó el fin de un invicto como local que se sostenía desde el 2023. En ese escenario adverso, Aldo Corzo asumió la voz del vestuario con un mensaje autocrítico.

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