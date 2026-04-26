La derrota en el Monumental dejó más que tres puntos en el camino. Universitario cayó 2-1 ante Alianza Atlético y quedó prácticamente al margen de la pelea por el Torneo Apertura, en una noche que además significó el fin de un invicto como local que se sostenía desde el 2023. En ese escenario adverso, Aldo Corzo asumió la voz del vestuario con un mensaje autocrítico.

“Fue un partido muy duro”, señaló el lateral crema tras el pitazo final, reconociendo el golpe que implica la derrota en casa. Sin embargo, dejó en claro que el equipo no bajará los brazos en el campeonato: “Vamos a pelear hasta el final el torneo local”, apuntó, en una declaración que intenta sostener la competitividad pese al complicado panorama.

Corzo no eludió el análisis del rendimiento. “No hicimos un buen partido, de local duele, duele mucho”, afirmó, en línea con lo mostrado por el equipo, que no logró imponer condiciones en su estadio. En esa misma línea, el defensor ofreció disculpas a la hinchada: “Pedirle perdón a la gente que nos viene a ver”, añadió, evidenciando el impacto emocional del resultado.

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Alianza Atlético logró una enorme victoria por 2-1 ante Universitario por la fecha 12 del Torneo Apertura en el Estadio Monumental



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La caída también obliga a mirar hacia adelante con rapidez. Universitario tiene un nuevo desafío en el corto plazo y el referente crema lo sabe: “Tenemos que estar concentrados para el partido del miércoles”, sostuvo, en referencia al siguiente compromiso, donde buscarán una reacción inmediata.

Pese al golpe, Corzo insistió en la fortaleza interna del plantel. “El grupo está bien”, remarcó, reiterando que la unidad no se ha quebrado. Ahora, con el Apertura casi fuera de alcance y un invicto que quedó atrás, Universitario deberá recomponerse desde lo anímico y futbolístico para sostener sus aspiraciones en lo que resta de la temporada.

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