Va quedando todo listo para la ‘Noche Crema 2026’. Universitario de Deportes enfrentará a Universidad de Chile en la presentación del plantel ante la hinchada el próximo 24 de enero.

De esta manera, la institución ‘crema’ confirmó la señal encargada de transmitir la ‘Noche Crema’. A través de sus redes sociales se oficializó que el evento se podrá ver por TV Perú.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

“La Noche Crema 2026, la fiesta más esperada por la hinchada crema, será transmitida en vivo por la señal de TV Perú ¡Disfrutemos juntos de la presentación del tricampeón!“, se lee en la publicación.

“Para Universitario es un honor y enorme satisfacción poder llevar nuestra Noche Crema a nivel nacional a todas las regiones de nuestro país”, declaró hace unos días Franco Velazco, administrador de la ‘U’.

Universitario se alista para lo que será una nueva temporada. Los cremas van sumando refuerzos, pero también se despiden de otros elementos importantes, como Rodrigo Ureña.