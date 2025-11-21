Universitario de Deportes ha confirmado que su tradicional Noche Crema para presentar el plantel de la temporada 2026 está programada para el 24 de enero, según declaraciones del director deportivo Álvaro Barco.

Sin embargo, esa misma fecha coincide con la Noche Blanquiazul de Alianza Lima, que ha pactado su presentación con Inter Miami, generando un evidente conflicto de agenda. Ante esta situación, algunos analistas ya advierten que la ‘U’ podría verse obligada a replantear su fecha para evitar superposición de eventos.

De acuerdo con comentarios atribuidos al periodista Eduardo Combe, en una emisión de L1 Max, se ha planteado la posibilidad de que Universitario mueva su fiesta para no cruzarse con Alianza Lima. Según él, la presentación del equipo crema podría reprogramarse como respuesta a las gestiones previas hechas por los íntimos para asegurar garantías y logística para su evento.

Por ahora, Universitario no ha emitido un comunicado oficial confirmando el cambio, y se mantiene la incertidumbre sobre la decisión final. La directiva crema debe evaluar si mantiene su fecha original o realiza ajustes, considerando la magnitud de ambos eventos y la movilización de hinchas que estos generan.