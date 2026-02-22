La furia de Jairo Concha tras el Universitario vs. Cristal: “Por errores nuestros nos terminan empatando”

Jairo Concha, volante de Universitario, terminó fastidiado por el empate 2-2 ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo. El mediocampista crema fue autocrítico con lo ocurrido y pidió pasar la página rápido para encarar los próximos compromisos.

“Estoy un poco molesto por cómo se dio la situación. Creo que era un partido que por errores nuestros nos terminan empatando. Tenemos que pasar la página porque esto recién empieza”, expresó.

Concha no justificó lo ocurrido y aseguró que la responsabilidad es compartida:“Es culpa de todos. Es como una derrota prácticamente. Nosotros venimos aquí, hicimos nuestro partido, pero nos vamos con el sabor amargo del empate”.

Por otro lado, el volante de la U considera que debieron quedarse con los tres puntos, pues fueron mejores que Cristal durante los 90′, aunque el marcador no les terminó siendo favorable.

“Creo que hicimos más méritos que Cristal para llevarnos el partido, pero es fútbol. Hay que pasar la página porque ahora tenemos otro partido importante también”, finalizó.

