Jairo Concha fue autocrítico con el 2-2 entre Universitario y Cristal y aseguró que la responsabilidad es de todo el plantel. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

Jairo Concha, volante de Universitario, terminó fastidiado por el empate 2-2 ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo. El mediocampista crema fue autocrítico con lo ocurrido y pidió pasar la página rápido para encarar los próximos compromisos.

Fútbol peruano

La furia de Jairo Concha tras el Universitario vs. Cristal: “Por errores nuestros nos terminan empatando”

