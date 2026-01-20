Universitario vuelve a imponer condiciones ante Melgar con gol de Edison Flores, quien fue el encargado de marcar el tercer tanto del encuentro, ampliando la ventaja de los merengues en el marcador.
La jugada del gol nació tras una pelota recuperada en campo rival por Jesús Castillo, quien presionó y ganó el balón para habilitar a Flores.
El atacante no dudó y definió con precisión para decretar el 3-0, desatando la celebración crema.
TE PUEDE INTERESAR
- Perú, el tercer país más demandado ante CIADI: los casos más emblemáticos
- Denuncian que congresista Cheryl Trigozo realiza espectáculo privado para proveedor del Estado
- Brahim Díaz falló penal y Senegal se coronó campeón de la Copa África ante Marruecos
- Quién es el ayatola Alí Jamenei, el líder supremo de Irán que enfrenta las mayores protestas contra el sistema teocrático
Contenido sugerido
Contenido GEC