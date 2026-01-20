Universitario vuelve a imponer condiciones ante Melgar con gol de Edison Flores, quien fue el encargado de marcar el tercer tanto del encuentro, ampliando la ventaja de los merengues en el marcador.

La jugada del gol nació tras una pelota recuperada en campo rival por Jesús Castillo, quien presionó y ganó el balón para habilitar a Flores.

El atacante no dudó y definió con precisión para decretar el 3-0, desatando la celebración crema.

Gol de Edison Flores para el 3-0 de Universitario vs. Melgar. (Video: Universitario)