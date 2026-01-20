Golazo de Jairo Concha ( Canal Youtube Universitario)
Redacción EC
Lo dejaron patear. marcó el segundo gol para Universitario en el encuentro que los cremas juegan contra Melgar en el Estadio Monumental.

Apenas iniciado el segundo tiempo, el volante merengue se perfiló cerca de la media luna del área y disparó directo al arco, venciendo al portero Cabezudo y poniendo el 2-0 para los de Ate.

Gol de Jairo Concha para el 2-0 de Universitario vs. Melgar. (Video: Universitario)
