Víctor Hugo Carrillo explica por qué dejaron de publicar audios del VAR

La ausencia de la publicación de audios del VAR en la Liga 1 2026 generó un intenso debate luego de que la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) decidiera dejar de hacerlas públicas, práctica que, sin embargo, sí se implementó de forma regular durante el 2025.

En una entrevista con el programa Fútbol Satélite, Víctor Hugo Carrillo, expresidente de la Conar y actual jefe del VAR en Perú, explicó que la difusión de esos audios no es una obligación reglamentaria y que, tras el cierre de la temporada 2025, consideraron que “no hubo necesidad” de seguir publicándolos porque —en su opinión y la de la comisión arbitral de ese año— el torneo culminó sin mayores inconvenientes que lo justificaran.

Carrillo recordó que desde 2024 se había planificado publicar estos audios para jugadas controversiales y que la práctica continuó algunos meses en 2025 bajo su gestión.

“De ahí en adelante, nosotros creímos que no hubo necesidad (de seguir publicando los audios), porque no es una obligación de que en todos los partidos tengamos que sacar los videos, a veces en las repeticiones del partido queda muy claro. Tanto es así que en mi opinión, y de toda la Comisión de arbitraje del año pasado, el Torneo 2025 terminó sin ningún inconveniente, y por eso no hubo necesidad de sacar audios”, agregó.

Sin embargo, tras cambios en la dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), optaron por suspender la difusión porque, según señaló, no siempre era necesario cuando el play-back del VAR y las repetidas imágenes eran claras para el público.

Las últimas polémicas arbitrales en las primeras fechas del Torneo Apertura 2026 han forzaron a la Conar a revisar su postura.

En respuesta a estos reclamos y a la creciente presión mediática, la Conar emitió un comunicado oficial confirmando que los audios del VAR serán públicos nuevamente a partir de la fecha 3 del Apertura.