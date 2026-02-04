Wilmer Aguirre sobre Hernán Barcos: “Como persona, para mí no era bueno”

Celebraban títulos, pero no todo era color de rosa. El exdelantero de Alianza Lima, Wilmer Aguirre, reveló detalles desconocidos de su relación con Hernán Barcos durante su etapa en el club blanquiazul.

En diálogo con el programa Modo Fútbol, el ‘Zorrito’ contó que no tuvo una buena convivencia con el argentino.

“Como persona, para mí no era bueno. Prefiero reservar mi opinión, pero siento que para mí no era una buena persona”, expresó.

Aguirre también dejó entrever que la salida que tuvo de Alianza Lima a fines del 2022 no fue únicamente una decisión técnica, como se pensó inicialmente, sino que estuvo influenciada por situaciones internas en las que Barcos habría tenido protagonismo.

“Tenía otros comentarios, rumores que llegaron a mí… pero sí hubo algo que me hizo inclinarme a pensar que mi permanencia también se dio por la gestión de él”, señaló.

Asimismo, al referirse a la reciente partida del ‘Pirata’ del club íntimo, sugirió que la dirigencia habría tenido que tomar decisiones similares a las que se dieron en su momento con él.

“Me imagino que también tenían que elegir a uno de los dos, así como en su momento también tuvieron que elegir por mí”, sostuvo.

Pese a sus cuestionamientos personales, Aguirre fue enfático en reconocer el impacto deportivo de Barcos en Matute.

“Siempre he dicho que Hernán ha sido uno de los mejores delanteros que ha llegado al fútbol peruano y también a Alianza. De eso no tengo duda”, concluyó.