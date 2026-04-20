¡De primera y al ángulo! Así fue el golazo de Jesús Pretell con LDU vs Independiente del Valle | VIDEO

Jesús Pretell se estrenó como goleador con LDU de Quito en la victoria por 2-0 sobre Independiente del Valle, correspondiente a la jornada 9 de la Liga Pro de Ecuador. El volante peruano hizo gala de su buen remate y encaminó el triunfo de su equipo.

La jugada sucedió al minuto 2, cuando el cuadro universitario tenía la pelota en área rival. Precisamente, un rebote llegó a los pies de Pretell, quien no dudó en pegarle de primera y colocarla al ángulo para firmar un golazo desde fuera del área.

El peruano salió corriendo a celebrar su gol con sus compañeros, quienes lo felicitaron y festejaron con él. Pretell es titular en LDU de Quito y goza de la plena confianza del técnico Tiago Nunes, exentreador de Sporting Cristal.

En el segundo tiempo, Janner Corozo amplió la ventaja a los 57′ y selló la victoria de los albos por 2-0. Con este resultado, LDU de Quito alcanzó los 19 puntos y se ubica segundo, detrás de Universidad Católica (19 unidades y mejor diferencia de gol).

¡¡QUÉ GOLAZAZAZO DE JESÚS PRETELL CON LDU DE QUITO!! ¡¡SU PRIMER GOL EN EL EXTRANJERO!! 🇵🇪💣🇪🇨pic.twitter.com/K30oPLNa5c — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) April 19, 2026

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