Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¡De primera y al ángulo! Así fue el golazo de Jesús Pretell con LDU vs Independiente del Valle | VIDEO
¡De primera y al ángulo! Así fue el golazo de Jesús Pretell con LDU vs Independiente del Valle | VIDEO
Por Redacción EC

Jesús Pretell se estrenó como goleador con LDU de Quito en la victoria por 2-0 sobre Independiente del Valle, correspondiente a la jornada 9 de la Liga Pro de Ecuador. El volante peruano hizo gala de su buen remate y encaminó el triunfo de su equipo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.