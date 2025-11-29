¡Otro oro para casa! Kimberly García consiguió la medalla de oro en los 21km de la media maratón marcha atlética de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

La competencia se llevó a cabo este sábado 29 de noviembre en la playa Agua Dulce, en Chorrillos.

Con un tiempo de 01:35:07, logró su primera medalla de oro en unos Juegos Bolivarianos. Anteriormente había logrado estar en los podios en Trujillo 2013 y Santa Marta 2017.