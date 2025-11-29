La marchista peruana volvió a demostrar por qué es una de las referentes en este deporte.
La marchista peruana volvió a demostrar por qué es una de las referentes en este deporte.
Redacción EC
Redacción EC

¡Otro oro para casa! Kimberly García consiguió la medalla de oro en los 21km de la media maratón marcha atlética de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

MIRAR | “Económicamente tienen un nivel europeo”: Alina Moine, el elogio al Monumental y un análisis del trasfondo del dominio brasileño

La competencia se llevó a cabo este sábado 29 de noviembre en la playa Agua Dulce, en Chorrillos.

Con un tiempo de 01:35:07, logró su primera medalla de oro en unos Juegos Bolivarianos. Anteriormente había logrado estar en los podios en Trujillo 2013 y Santa Marta 2017.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC