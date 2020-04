El fútbol peruano, a lo largo de su historia, se ha encargado de regalarnos momentos inolvidables. Recordar la forma en que se fue forjando la clasificación de la selección peruana al Mundial de Rusia 2018 o el increíble título de la Copa Sudamericana que ganó Cienciano en el 2003. Sin embargo, el balompié nacional también nos ha entregado momentos insólitos que le dan color a nuestro balompié. De esos que arrancan risas, sorpresa, ironía y, muchas veces también, vergüenza ajena. A continuación, recordamos ocho situaciones que se dieron de esta manera y no dejaron indiferente a nadie.

1) CELEBRACIÓN HISTÓRICA

Luego de la celebración por el título del Clausura 2009, los jugadores de Alianza tuvieron que hacer un esfuerzo extra para regresar a Lima. (Foto: GEC)

La unión fue una de las claves para que Alianza Lima pueda lograr el título del Torneo Clausura 2019. Esa misma unión es la que mostraron los jugadores para sacar adelante el choque ante Unión Comercio en la última jornada y también para superar un impasse con el bus que se atracó en el barro del estacionamiento del estadio IPD de Moyobamba. Una vez terminado el encuentro y luego de pasar por las duchas, la fuerte lluvia que cayó y provocó que la zona donde se encontraba estacionada la movilidad de Alianza Lima se llene de lodo.

Por eso, cuando el conductor pisó el acelerador para dejar el recinto y dirigirse al hotel de concentración, el bus no avanzaba porque las llantas resbalaban ante el mal estado del terreno. Entonces, los jugadores del plantel blanquiazul decidieron bajar del bus, empujar, hacer una sola fuerza y sacar adelante el incómodo pero jocoso momento que vivieron. El bus salió a la pista y pudo arrancar y así se puede resumir cómo los victorianos fueron campeones del certamen. Después del gusto de ser campeones, llegó el disgusto.

2) DORSALES IMPROVISADOS

Ante la sorpresa del público en el estadio Mansiche, los cremas jugaron con camisetas pintadas con plumón. (Foto: GEC)

No es necesario hacer mucha memoria para recordar uno de los episodios más increíbles que atravesó la ‘U’ en Trujillo. Fue cuando las cremas visitaron a los ‘Poetas’ en el 2011 y tuvieron que jugar con camisetas de concentración, con números puntados con plumón.

Miércoles 18 de mayo. Se jugaba la fecha 14 del campeonato y Universitario visitaba a César Vallejo en el estadio Mansiche. El primer problema fue un corte de energía eléctrica: el estadio se quedó sin luz justo antes de que comience el encuentro. Con la luz restablecida, llegó el momento del partido. Pero surgió otro inconveniente: el local y la visita vestían colores parecidos. Vallejo estaba de blanco y los merengues con su tradicional crema.

La 'U' pidió que el ‘Poeta’ se cambie de indumentaria, aduciendo que no había llevado la alterna (guinda). Pero los trujillanos no aceptaron y obligaron a la visita a cambiarse, tal como estaba establecido en el acuerdo entre delegados previo al duelo. Corrían los minutos y con el riesgo de que el árbitro Freddy Arellanos decretara el WO, la ‘U’ debió actuar de inmediato. Y pasó lo insólito: los encargados del equipo decidieron usar las camisetas guindas que el equipo llevaba para concentrar (con cuello de camisa) y le pintó los números con plumón. La utilería había olvidado los uniformes alternos. Las carcajadas no se hicieron esperar en la tribuna. Fue algo completamente insólito y es lo que más se recuerda de aquel intrascendente 0-0.

3) TÉCNICO-JUGADOR

Sergio Ibarra hizo algo que no se hace ni en las famosas 'pichangas': ser técnico-jugador. (Foto: GEC)

Era mayo del 2010. Sergio Ibarra, el goleador histórico del fútbol peruano, vivió un momento épico del balompié nacional. El popular ‘Checho’ hizo historia al haber hecho el doble papel de entrenador y jugador del Cienciano, que goleó en aquella oportunidad por 5 a 2 a Total Chalaco. Los espectadores que se dieron cita en el estadio Garcilaso del Cusco quedaron atónitos al vivir dicha situación.

Ibarra ingresó a los 80 minutos de juego cuando su equipo ya goleaba. Todo el estadio lo aplaudió y lo ovacionó, aunque luego se perdió dos tantos cantados y recibió algunas pifias. Sin embargo, tras el pitazo final, el entrenador y jugador argentino de nacimiento se llevó el reconocimiento de la hinchada cusqueña. Y claro que lo merecía, hizo un doble esfuerzo para obtener la victoria.

4) UNA CAMISETA BIEN PIRATA

La camiseta de Pirata FC dio la vuelta al mundo. (Foto: GEC)

La camiseta de Pirata FC, equipo que logró el ascenso a Primera División en el 2019, trascendió nuestras fronteras. Con el famoso Jack Sparrow sobre el pecho, el icónico personaje cinematográfico de la película “Piratas del Caribe”, la indumentaria fue destacada hasta en Inglaterra. Un hincha la encontró en suelo inglés, en una tienda especializada en vender uniformes clásicos de todos los equipos del mundo.

El fanático inglés Robert Warren compartió, vía internet, la camiseta de Pirata FC con la que el equipo participó en la Copa Perú y se ganó el cariño de los hinchas. Este la encontró nada menos que en la tienda Classic Football Shirts, un lugar que se dedicaba a vender camisetas históricas y raras. Esa camiseta es realmente de colección, ya que el club de Lambayeque, tras firmar su ascenso a Primera, pidió licencia a Disney para seguir utilizando la imagen de Jack Sparrow. Sin embargo, la empresa estadounidense se lo negó. Sin ese personaje cinematográfico en el pecho, el Pirata FC solo duró una temporada en la máxima categoría del fútbol peruano.

5) CUADRANGULAR DE A TRES

De la mano de Jorge Sampaoli, el Boys había hecho una gran campaña en aquel año 2003. Al final se quedó con las manos vacías de forma injusta. (Foto: GEC)

En noviembre del 2003, el Clausura se vio paralizado a siete fechas del final. ¿La razón? Debido a una serie de reclamos para mejorar sus condiciones de trabajo, los futbolistas decidieron ejecutar una huelga. Al final, el torneo se dio por terminado y todos los clubes se quedaron con los puntos que habían obtenido hasta ese momento. En el tema de la clasificación a las competencias internacionales sí hubo problemas.

Sport Boys reclamó su derecho de participar en la Copa Libertadores. El cuadro rosado quedó en el tercer lugar del acumulado y, según reglamento, ello le daba el pasaje al torneo continental. Como última medida, solo aceptaban un desempate contra Alianza Atlético. “No jugaremos con ninguno más”, declaró Miguel Monteverde, presidente de la ‘Misilera’.

Pero la FPF -que ya había determinado que Alianza y Cristal disputarán el título nacional al ser los íntimos los primeros del torneo y los rimenses ganadores del Apertura- decidió organizar un cuadrangular para definir el último cupo, beneficiando hasta al séptimo ubicado en la tabla que era Cienciano. Esta medida se vio como populista, ya que el cuadro del Cusco había conseguido recientemente el título de la Copa Sudamericana 2003. La directiva rosada intentó por todos los medios que le dieran el boleto. No tuvo éxito. Como medida de protesta, los chalacos no se presentaron y dicho cuadrangular terminó siendo de tres equipos. El clasificado fue Cienciano.

6) AGRESIÓN EN ESTADIO VACÍO

La noticia de la agresión al árbitro Michael Espinoza dio la vuelta al mundo. (Foto: GEC)

Era la primer jornada del Clausura 2018. El duelo a jugarse era el Comerciantes Unidos vs. Ayacucho. Un encuentro que, en teoría, debería haber sido de puro trámite dentro y fuera de la cancha. No era un clásico o un duelo que congregara mucha cantidad de personas. Es más, este se jugó cerradas en el Carlos Olivares de Guadalupe. Sin embargo, árbitro principal Michael Espinoza fue agredido en su vestuario en el medio tiempo por un grupo de desconocidos. Al final se tuvo que suspender el encuentro cuando la visita ganaba 2-0.

“Michael me comunicó que al salir del camerino para dirigirse al campo de juego e iniciar el segundo tiempo, una persona lo bloqueó, se le paró al frente, no le dejó el paso y por atrás vino otra persona que lo agredió por la espalda. Esta primera persona le mostró el mango de un arma", indicó Henry Gambetta, Jefe del Departamento de Arbitraje de la CONAR (Comisión Nacional de Árbitros) en ese entonce. Así es el fútbol peruano, donde los jueces no se pueden fiar ni en los estadios vacíos.

7) UN WO PARA ESTRENAR EL VERANO

El Torneo de Verano 2018 se estrenó de la peor forma posible. (Foto: GEC)

El Torneo de Verano 2018 empezó con un UTC vs. Sporting Cristal. Dicho duelo se debía jugar el 2 de febrero a las 8 de la noche en el estadio Mansiche de Trujillo. No obstante, el encuentro inaugural no se disputó y se produjo el primer walk over del torneo (sí, en el supuesto primer partido). Las cosas ya habían empezado mal desde antes. El recinto norteño y las dos sedes alternas elegidas del club cajamarquino no pasaron la inspección técnica por parte del Sistema de Concesión de Licencias de la FPF.

En este punto, es necesario mencionar que FPF le había advertido al cuadro cajamarquino de las deficiencias en sus tres estadios propuestos para sus partidos de local: Héroes de San Ramón de Cajamarca (tiene cancha sintética) y los dos escenarios alternos (Mansiche de Trujillo y el de Casa Grande). Ante esto, los rimenses le propusieron a su rival de turno a cambiar de localía y que primero se juegue en Lima. UTC no aceptó. El Mansiche no cumplió las revisiones del caso y el cuadro provinciano perdió los tres primeros puntos del torneo. Una cosa de locos.

8) NADIE SABE PARA QUIÉN TRABAJA

Pese a que otros dos técnicos ya habían arreglado, el argentino campeón del mundo en México 86, Néstor Clausen, terminó dirigiendo al Deportivo Llacuabamba. (Foto: GEC)

Deportivo Llacuabamba fue protagonista del primer ‘blooper’ de la Liga 1 sin que se haya iniciado siquiera el campeonato. Y el protagonista no fue uno de sus jugadores, sino nada menos que su directiva, que acabó contratando dos técnicos a la vez para afrontar el torneo. El pasado 31 de diciembre, el uruguayo Alejandro Larrea fue anunciado como entrenador del conjunto ‘minero’, contratado por Édgar ‘Tito’ López, presidente en ejercicio del club liberteño.

Tres días después, Carlos Cortijo fue nombrado estratega del equipo tras una conversación con Hernán Saavedra, presidente de la Comunidad Llacuabamba. Como se sabe, esta comunidad minera es la que solventa económicamente al club. Finalmente, para mayor sorpresa, ninguno de los dos terminó siendo el entrenador que estuvo en el banquillo en la primera jornada. Fue el argentino Néstor Clausen, quien arregló horas antes del estreno. Sin embargo, ya sabemos que lo que mal empieza... Dos meses y medio después, el campeón del mundo en México 86 también fue despedido. Nadie sabe para quién trabaja en el pintoresco e inigualable fútbol peruano.

MÁS EN DT...

VIDEOS RECOMENDADOS