La historia de Josep Guardiola tiene una fuerte base en éxitos como jugador y entrenador. Moverse en el medio campo años atrás le permitió adquirir una gran visión de juego con cada camiseta que vistió. Entonces, lo comprendido sobre el verde le sirvió luego en su aventura en el banquillo. ‘Pep’ colgó las botas para convertirse en un filósofo del fútbol, y no es uno cualquiera. El estratega español parece haberlo entendido perfectamente. En menos de 12 años, ha ganado todo lo que estuvo a su alcance en Europa y no se cansa de repetir éxitos, como el del pasado domingo en la Copa de la Liga con el Manchester City.





Guardiola reincide con su tercera corona de dicho certamen, incluso de manera consecutiva, luego de haber derrotado 2-1 al Aston Villa. Son siete los títulos al hilo que han encadenados los ‘cityzens’ en Inglaterra. Un logro tan histórico como ‘Pep’, quien ha coleccionado su copa número 29 y ya es el tercer entrenador más ganador en la historia del fútbol, tras alcanzar la misma cantidad de galardones que el ucraniano Valery Lobanovsky.

Y es que Guardiola no se cansa de triunfar. “Ganar es adictivo”, dijo alguna vez ‘Pep’ a la BBC. Así lo ha reflejado estando al mando del Barcelona, Bayern Munich y actualmente del Manchester City. Las siguientes víctimas de ‘Pep’ en la lucha por ser el entrenador más exitoso son el rumano Mircea Lucescu (33 títulos en cuatro décadas) y el escocés Sir Alex Ferguson (49 títulos en 39 años). El promedio, sin duda es el mejor. Gana casi tres títulos por año.

Entrenadores con más títulos oficiales en TODA la historia del fútbol profesional:



4️⃣9️⃣ Alex Ferguson 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (en 39 años de carrera).

3️⃣3️⃣ Mircea Lucescu 🇷🇴 (en 40 años de carrera).

2️⃣9️⃣ PEP GUARDIOLA 🇪🇸 (en 👀11😵años de carrera).

2️⃣9️⃣ Valery Lobanovsky 🇺🇦 (en 42 años de carrera). pic.twitter.com/rt12DkUYbH — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 1, 2020

Las hazañas de Guardiola parecen ser más admirables que la de los mencionados. Y es que el español ha logrado esa enorme cantidad de éxitos en menos de 12 años como entrenador, contando la campaña que no trabajó (2012/13). Es decir, desde que tomó las riendas del FC Barcelona en el 2008, ‘Pep’ ha dirigido en 11 temporadas y solo en la del 2016/17 se quedó con las manos vacías.

Temporada Títulos Club 2008/09 La Liga, Copa y Champions FC Barcelona 2009/10 La Liga, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes FC Barcelona 2010/11 La Liga, Champions y Supercopa de España FC Barcelona 2011/12 Copa, Supercopa de Europa, Mundial de Clubes y Supercopa de España FC Barcelona 2013/14 Bundesliga, Copa, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes Bayern Munich 2014/15 Bundesliga Bayern Munich 2015/16 Bundesliga y Copa Bayern Munich 2016/17 Manchester City 2017/18 Premier League y Copa de la Liga Manchester City 2018/19 Premier League, Copa de la Liga, FA Cup y Community Shield Manchester City 2019/20 Community Shield y Copa de la Liga Manchester City

En todas las demás temporadas, Guardiola sí se llenó de títulos. Con el Barcelona fue su época más dorada, tras lograr 14 galardones. En Bayern consiguió siete y con el City ya suma ocho éxitos. Según datos de Mister Chip, en total ‘Pep’ ha alzado 29 copas en 625 partidos oficiales, lo cual se resume en un trofeo por cada 22 encuentros.

Curiosamente, hay un torneo que se le ha negado al entrenador español. En Alemania ganó la Bundesliga y la Copa alemana, pero no pudo hacerse de la Supercopa alemana. La disputó tres veces, pero no pudo en ninguna. En el 2013 se midió ante el Dortmund de Klopp y cayó por 4-2. Ambos clubes venían de verse las caras en la final de la Champíons -con Heynckes en el Bayer-, pero esta vez el cuadro amarillo se llevó la victoria.

Al siguiente año se repitó el enfrentamiento y los goles Mkhitaryan y Aubameyang le volvieron a dar la victoria al Dortmund, que veía al frente a Lewandowski, su antiguo goleador que fichó por los bávaros.

La tercera chance también fue desperdiciada. Ante Wolfsburgo cayó desde la vía de los penales, luego de que los lobos empataran el partido en la última jugada del partido.

Exigencia Champions

Así se puede graficar la grandeza del entrenador español, la cual piensa seguir alimentando con títulos. Sin embargo, muchas veces se le resta mérito a Guardiola. Y es que ser un estratega tan exitoso conlleva más exigencias que las normales. Su “fracaso” constante en la Champions League con el millonario plantel que maneja en el Manchester City es lo que más se le critica.

Guardiola aún tiene oportunidad de levantar la ‘Orejona’ y callar bocas. Su último y buen resultado logrado en el Bernabéu lo deja en una muy buena posición. Pero cualquier cosa puede pasar. Cabe señalar que el City podría quedarse fuera de la competición europea por dos temporadas, tras las sanción impuesta por la UEFA. Ello presiona más a ‘Pep’ y a sus dirigidos por campeonar a como dé lugar en la presente edición.

Sea como fuere, Guardiola siempre se mantuvo fiel a su estilo y brindó espectáculos de primer nivel con cada equipo con el que estuvo al mando. Sus títulos le han dado la razón a su método de posesión efectivo. Aunque cada partido es distinto, ‘Pep’ se ha comportado en estos años como un auténtico estratega, sabiendo leer el juego y logrando su propósito final. Quien ya ganó todos los títulos que estuvieron a su alcance, ¿aún le quedan retos por superar?

Algunos retos

Claro está que Guardiola no le teme a nada. Su meta es ganar todo, pero siempre defendiendo su estilo. Y ‘Pep’ no se acobarda con los retos. No por casualidad ha triunfado en tres de las mejores ligas del mundo. Tampoco han sido accidentales sus dos títulos de Champions League. ¿Tiene algo pendiente?

Como ya se mencionó, a ‘Pep’ siempre se le va a exigir más. Su mayor reto pendiente es el de conquistar la Champions League con el equipazo que tiene al mando. Aunque el español le haya restado importancia algunas veces a dicho certamen, ahora resulta muy necesario que los ‘cityzens’ levanten la ‘Orejona’, luego de su sanción que está siendo apelada.

Pep Guardiola tiene pendiente ganar la Champions League con el Manchester City. (Foto: AFP)

Luego, Guardiola podría pensar en dejar huella en otra liga y buscar alcanzar el reto de su viejo rival, José Mourinho, quien ya ha triunfado en Portugal, Inglaterra, Italia y España. No sería extraño que el español continúe sus éxitos en otro país. Ya demostró estar apto para todo.

También está el desafío de dirigir a una selección y ¿por qué no a la de su país? Sería un plus para ‘Pep’, quien es considerado el mejor técnico del mundo y en España solo pocos lo dudan. Por ello, el técnico español tendría todo para estar al mando de ‘La Roja’ e intentar ganar un Mundial y otros certámenes como la Eurocopa. Ello, además, alimentaría la leyenda del catalán.

Sin embargo, muchas veces Guardiola se ha resistido pensar en ser seleccionador de España. Sus ideas independentistas con Cataluña le pone ese obstáculo. Pero ‘Pep’ no lo ha descartado completamente. Quizá en un futuro podría hacerse cargo de ‘La Roja’ sin esconder su patriotismo catalán.

Es así que no se trata mucho, entonces, de pendientes que tenga Guardiola, sino más bien de retos por los que podría optar más adelante. ‘Pep’ ya ha dejado muy claro que no tiene límites, por lo que verlo triunfar en otra liga o como seleccionador no sería nada extraño. El español, único en ganar el sextete histórico, siempre sabrá encontrar las respuestas a su medida.





VIDEOS RECOMENDADOS