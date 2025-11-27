El equipo peruano de tiro deportivo continúa sumando triunfos en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, firmando una jornada memorable en el Polígono de Tiro de la Base Aérea Las Palmas. El desempeño de los atletas nacionales este jueves se tradujo en la obtención de cinco medallas adicionales, divididas en dos oros, dos platas y un bronce.

Las preseas doradas llegaron en las competencias por equipo. En la modalidad de Pistola a 25 m equipo femenino, el trío integrado por Brianda Rivera, Claudia Sánchez y Liz Carrión se subió a lo más alto del podio para conseguir la medalla de oro. El segundo oro de la jornada fue conquistado en Trap equipo masculino, gracias a las destacadas participaciones de Alessandro de Souza Ferreira, Francisco Boza y Asier Cillóniz.

En las pruebas individuales, el equipo peruano también demostró su solidez. La medalla de plata en Trap Individual Femenino fue para Valentina Porcella, mientras que Alessandro de Souza Ferreira consiguió su segunda presea del día al obtener el segundo lugar en Trap Individual Masculino. Finalmente, el quinteto de medallas se cerró con el bronce de Brianda Rivera en Pistola 25m Individual Femenino.

Este éxito, construido sobre la base de una combinación de experiencia y nuevos talentos, ha llegado tanto en pruebas individuales como colectivas, consolidando al Perú como una potencia regional en esta disciplina de precisión.