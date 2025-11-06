Piero Quispe vive sus primeros pasos con Sydney FC, club en el que está a préstamo. El peruano ya ha logrado debutar en la liga australiana y se proyecta a ser una de las piezas claves del club.

Asimismo, Quispe fue uno de los elegidos para modelar la nueva colección ‘Jacaranda’ inspirada en el Real Jardín Botánico de la ciudad y a los famosos árboles de jacaranda que florecen cada año.

“Su llegada anual coincide perfectamente con el inicio primaveral de la temporada de la A-League y los hombres del ‘Sky Blues’ vestirán las camisetas por primera vez este fin de semana en el partido en casa contra el Macarthur FC en Leichhardt Oval”, se indica en la página web.

En últimas declaraciones el excrema indicó que no quiso salir de Pumas UNAM y la Liga MX, pero el club lo forzó a tomar la decisión.

“No quise irme, pero me obligaron a salirme de ahí. Y lo terminé tomando de buena manera, no tengo ningún resentimiento”, mencionó.

