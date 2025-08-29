El corredor invidente peruano se encuentra en plena preparación para la exigente Maratón de Sídney, una de las pruebas más importantes del calendario internacional, y necesita apoyo para hacer realidad su sueño. Con esfuerzo, disciplina y una gran motivación, busca representar al país en esta competencia de alto nivel, pero requiere respaldo económico y logístico para cubrir los gastos que demanda su participación.

—¿Cómo nació tu pasión por el running y qué significa para ti?

La pasión por el running nació porque siempre me gustó el deporte, sobre todo el fútbol, pero debido a mi discapacidad visual ya no pude practicarlo. Correr se convirtió en la oportunidad perfecta para demostrar que sí puedo. Hoy es parte de mi día a día; para mí, correr es como respirar.

—¿Qué te motivó a participar en la Maratón de Sydney?

Me motivó saber que Sydney es parte de las Majors. Desde que empecé a correr decidí que quería completar todas. Además, Australia es un país fascinante que siempre he querido conocer.

—¿Cómo es tu preparación como corredor invidente y quién te acompaña en este reto?

Mi preparación es como la de cualquier corredor, pero necesito del apoyo de guías en mis entrenamientos y en mi plan de trabajo. También cuento con el respaldo de mi equipo Achilles Perú. Los guías son una parte fundamental de este sueño.

—¿Cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado como runner?

La falta de accesibilidad en muchas zonas de Lima y otras ciudades, así como la desinformación y estigmas hacia las personas ciegas. Y en este caso, la logística para la Maratón de Sydney, porque es un viaje bastante costoso.

—¿Qué esperas lograr en esta maratón, más allá de cruzar la meta?

Quiero llevar la bandera bicolor y representar a mi país, además de visibilizar a las personas con discapacidad. Me ilusiona pensar que mi historia pueda motivar a otros, como me pasó cuando participé en el Ironman.

—¿Cómo puede la gente apoyarte para que este sueño se haga realidad?

Participando en la rifa o convirtiéndose en auspiciador principal para cubrir el monto que me falta, que es un poco más de la mitad del presupuesto. Yo pongo disciplina y esfuerzo, y espero que puedan apoyar a un peruano que busca alcanzar su sueño.

Cómo ayudar:

Puedes colaborar con la rifa haciendo tu aporte por Plin o Yape al 971 952 759. Luego, envía el comprobante al mismo número para recibir tu número de rifa. La rifa se realizará el 07 de setiembre.