Por Redacción EC

El tenista peruano Ignacio Buse consiguió un sólido triunfo ante el francés Thomas Faurel en los octavos de final del Challenger 175 de Aix-en-Provence, disputado este 30 de abril de 2026. El nacional se impuso en sets corridos, reafirmando su gran momento en el circuito.

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