El tenista peruano Ignacio Buse consiguió un sólido triunfo ante el francés Thomas Faurel en los octavos de final del Challenger 175 de Aix-en-Provence, disputado este 30 de abril de 2026. El nacional se impuso en sets corridos, reafirmando su gran momento en el circuito.

Buse mostró un rendimiento contundente para llevarse el partido por 6-4 y 6-2 en la cancha Court Nissan, sobre superficie de tierra batida en Aix-en-Provence. Desde el inicio, el peruano logró imponer su ritmo y controlar los momentos clave del encuentro.

En cuanto a las estadísticas, Buse destacó con un alto nivel de efectividad: registró 2 aces, ganó el 84% de los puntos con su primer servicio y concretó 4 de 7 oportunidades de quiebre. Por su parte, Faurel tuvo dificultades para sostener su juego, con una doble falta y solo 1 quiebre convertido en dos intentos.

El peruano llegó a esta instancia tras superar al argentino Francisco Comesaña y ahora continúa su ascenso en el ranking ATP, donde actualmente se ubica en el puesto 58. Este torneo, correspondiente al circuito ATP Challenger Tour en categoría 175, representa una valiosa oportunidad para seguir sumando puntos y consolidar su gran temporada, que ya incluye unas semifinales en el ATP 500 de Río.