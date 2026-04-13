Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

NBA Play-In 2026: así quedaron definidos los cruces rumbo a los playoffs. (Foto: Getty)
NBA Play-In 2026: así quedaron definidos los cruces rumbo a los playoffs. (Foto: Getty)
Por Redacción EC

La NBA entra en su semana más tensa antes de los playoffs con un Play-In 2026 cargado de duelos atractivos y franquicias históricas obligadas a jugarse la vida a partido único. Tras el final de la temporada regular, quedó definido cómo serán los cruces camino a la etapa más decisiva de la competencia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.