La NBA entra en su semana más tensa antes de los playoffs con un Play-In 2026 cargado de duelos atractivos y franquicias históricas obligadas a jugarse la vida a partido único. Tras el final de la temporada regular, quedó definido cómo serán los cruces camino a la etapa más decisiva de la competencia.

En la Conferencia Este, el primer cruce será entre Philadelphia 76ers y Orlando Magic, mientras que el segundo enfrentará a Charlotte Hornets ante Miami Heat. El ganador del 7 vs. 8 avanzará directamente como séptimo sembrado; el perdedor tendrá una segunda oportunidad.

En el Oeste, la tensión no será menor: Phoenix Suns chocará con Portland Trail Blazers por el séptimo cupo, mientras que LA Clippers se medirá ante Golden State Warriors en un duelo de eliminación directa que promete máxima audiencia. El perdedor de este último quedará fuera, mientras el ganador seguirá con vida.

El formato mantiene la emoción intacta: los ganadores de los partidos entre séptimos y octavos lugares clasifican directo a playoffs; los perdedores enfrentan luego a los vencedores de los cruces entre novenos y décimos para definir al octavo sembrado de cada conferencia.

Como se sabe, el torneo se disputará del 14 al 17 de abril, antes del inicio oficial de los playoffs el sábado 18.

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