Sport Huancayo anunció el fichaje de Roberto Mosquera como su nuevo director técnico para la temporada 2026 de la Liga 1.

El estratega peruano agradeció a los dirigentes del club que dirigió hace más de una década por confiar nuevamente en él.

A través de sus redes sociales, la dirigencia oficializó su contratación destacando su experiencia, liderazgo y ambición.

“Quiero agradecer al señor Charbel Rojas y Raúl Rojas por, una vez más, darme una cuota de confianza en nuestro trabajo”, dijo Mosquera en un video que hizo especialmente para el momento.

January 7, 2026

También agradeció a la hinchada del Sport Huancayo “que en todo momento me trató con respeto y yo traté de retribuirlo”.

Mosquera, reconocido por su trayectoria en el fútbol peruano y por títulos como el campeonato nacional con Sporting Cristal en 2012, vuelve a un club que ya dirigió entre 2010 y 2011 y donde dejó una marca en su primera etapa.

El entrenador llega tras su paso por Alianza Universidad de Huánuco, equipo con el que no logró evitar el descenso en la temporada anterior de Liga 1.