El Comercio y la Autoridad de Turismo de Aruba están por cerrar el sorteo que llevará a un corredor peruano a la KLM Aruba Marathon con todo pagado: pasajes, estadía y registro. Si buscas una carrera internacional para subir de nivel, esta es tu señal.

La KLM Aruba Marathon tiene un circuito plano, rápido y bien organizado, pensado para correr en serio y, si quieres, buscar marca. Aquí no solo vienes a disfrutar el paisaje: vienes a competir, con condiciones que juegan a tu favor.

Lo mejor es que podrías estar ahí sin pagar el viaje. El Comercio y la Autoridad de Turismo de Aruba están por cerrar el sorteo que llevará a un corredor peruano con todo cubierto: pasajes, hospedaje e inscripción en la carrera. Si te interesa, todavía estás a tiempo de participar en https://elcomercio.pe/sorteo/maratonaruba/

¿Por qué vale la pena correr la KLM Aruba Marathon?

1. Cuenta con certificación oficial

El circuito es reconocido por ser plano, rápido y pavimentado, ideal para quienes buscan cronometrar tiempos competitivos. Lo más importante: cuenta con la certificación oficial de AIMS y World Athletics, lo que la convierte en una carrera clasificatoria para los Abbott World Marathon Majors, como la maratón de Boston.

2. Pensada para ganarle al calor

La carrera arranca a las 3:15 a.m. lo que permite a los atletas aprovechar las horas más frescas de la madrugada para evitar el calor fuerte y mantener un ritmo más estable. El recorrido pasa por puntos como el Faro California y Eagle Beach, con tramos donde la brisa ayuda más de lo que crees.

3. Organización de primer nivel

Hidratación, soporte en ruta y logística bien resuelta. Todo está armado para que no tengas que pensar en nada más que en tu ritmo. Es el escenario ideal para un “run-cation”: la mezcla perfecta entre la exigencia de una maratón internacional y la recuperación inmediata en las aguas turquesas de la Isla Feliz.

4. La recompensa al esfuerzo

Más allá de la experiencia, esta edición viene cargada de incentivos para el atleta más veloz: cualquier corredor que rompa el récord actual de la maratón (02:37:13) y obtenga el título general masculino o femenino, recibirá un premio en efectivo de USD 2,500.

Quedan muy pocos días para participar. Si te ves corriendo una internacional este año, esta puede ser. Participa aquí antes de que cierre: https://elcomercio.pe/sorteo/maratonaruba/

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