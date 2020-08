En el 2007, sumar 300 mil vistas en un video de YouTube era algo parecido a sobrepasar las billonarias cifras del famoso “Gangnam Style”. Eso fue lo que sumó el gol de ‘rabona’ anotado por el extremo peruano-sueco Andrés Vásquez. En ese entonces, el jugador del Goteborg se convirtió en uno de los primeros virales en la historia de esta red social de videos. Desde la selección peruana, dirigida por Chemo del Solar, preguntaron por él y lo invitaron a vestirse de blanquirrojo. Vásquez dijo que no y de a pocos lo fuimos perdiendo de vista. En esta entrevista, ‘Rabona’ cuenta detalles de su negativa. Fue una decisión muy pensada. Andrés Vásquez, en esta nota, no se hace el sueco.

-¿Qué pasó con tu carrera después de ese video de Yotube que fue visto por todo el mundo?

Después de ese gol yo tuve un problema con mi equipo Zúrich FC. Entraron unos dirigentes al equipo y no entendían muy bien cómo había sido mi llegada al club. Tuve que exigir que me paguen lo acordado y eso ocurrió después de cuatro meses. Fue todo un lío. Hubo muchos cambios en el club, ese incidente me desconcentró, perdí la confianza en el equipo. Ese inconveniente fue determinante para que yo decida no jugar por la selección peruana.

-¿Por qué influyó tanto?

Porque tuve tantos problemas al llegar a Zúrich, que mi prioridad fue al final conseguirme un lugar en el equipo. Iba a ser muy difícil hacerlo por todo lo que te he contado. Tenía que “ganarme” a esos nuevos dirigentes. En ese tiempo, me llamó Chemo del Solar, pero sentí que lo más importante era mostrarme en mi nuevo club, sobre todo demostrarle eso a las cabezas. Recuerdo que tuve problemas hasta por el lugar donde vivía.

Andrés 'Rabona' Vásquez nació en Perú, pero desde muy pequeño vivió en Suecia. Allá debutó.

-¿No estaba en las mejores condiciones?

No era eso, sino que estaba muy lejos de mi lugar de entrenamiento. Yo en Suecia estaba acostumbrado a entrenar cerca a mi club. Además, no hablaba el idioma. Para que te des una idea, era como vivir en Chorrillos, pero tener entrenar con el Cantolao en el Callao.

-¿Fueron muchas temporadas sin ser titular?

Estuve cuatro años en Suiza, me fui al Grasshopper. Jugué poco en Zúrich por todo lo que te digo, en el otro equipo estuve cuatro meses para cerrar la temporada. Allí me empecé a sentir mejor, sin embargo, me lesioné de los ligamentos y me quedé sin jugar dos meses. Después me fui al Hacken de Suecia, allí en el segundo año también me lesioné en una pretemporada en Miami. Cuando me recuperé, el equipo andaba bien y hasta quedamos segundos en el torneo. Tuve que esperar mucho tiempo, además en Suecia hacen cortos largos de temporada por el clima. Me quedé sin jugar como ocho meses y vuelvo a Suiza, al FC Wil. Allí tuve también un problema con el entrenador. Metí dos goles en el partido, y me mandaron a la banca por tres partidos. Por eso les dije que me dejen ir, si ya no querían contar conmigo.

-¿Fue tu última experiencia?

No, ya me había a España y me llaman del club para decirme que habían echado al entrenador. Querían que juegue unos partidos de cierre de temporada, que eran decisivos para el club. Había llegado una empresa turca al club, y llegó un entrenador turco. Metí un gol y me propusieron que me quede. Firmé por 2 años. Pero los turcos luego empezaron a traer jugadores de peso, muchos eran turcos. Ojo que era la segunda división de Suiza y nos pagaban como si era Primera. Al final decidieron darle prioridad a sus refuerzos y a mí me mandaron a entrenar con la Sub 21. Me quedé en el club, tenía buen sueldo y allí acabó mi carrera.





-¿Un balance con muchas idas y vueltas?

¿Qué te puedo decir de mi carrera? Para mí fue una aventura, he viajado por el mundo, he conocido muchas culturas. Mi última temporada como jugador la viví en Suiza. Allí si te quedas sin trabajo de manera abrupta, te pagan el 80% de su sueldo por dos años. Entonces después de esos dos años en FC Wil súmale otros dos años que gané un sueldo muy parecido y sin hacer nada. La única condición que te piden es que llenes un formulario donde expliques que te quedaste sin trabajo. Y yo sabía que nadie me iba a ofrecer un sueldo parecido a ese. Recuerdo que hasta mandé mi CV al Manchester United, al Real Madrid. Sabía que no iban a llamar, pero tenía que acreditar que estaba buscando trabajo (se ríe).

-¿Nunca más te dieron ganas de volver a jugar?

Elegí la seguridad, entre ir a un club que no me iba a pagar ni el 30% de mi último sueldo a la situación en la que estaba, preferí quedarme con ese 80%. Además había nacido mi hija también, necesitaba invertir un dinero para mi casa en Suecia, fueron varios factores. Al final, si me preguntas por hoy, yo prefiero ahora jugar con mi familia, con mis amigos. Sería fácil jugar en un equipo de segunda o tercera, donde los jugadores se agarran a las patadas para no ganar nada.

-Digamos, que retirarte fue como “pisar tierra”...

Algo así, yo podría haberme ido a otro club y pelearla para seguir escalando. Pero te enfrentas a una situación donde tienes que ver por tu familia, y eliges algo más seguro.

Andrés Vásquez visitó Lima en el 2007 y se tomó estas fotos en el Estadio Nacional. (Foto: Ernesto Arias).

-¿Y hasta cuándo recibiste ese sueldo del gobierno suizo?

Hasta hace un año y medio aproximadamente.

-¿Vives aún con esos ahorros?

Yo siempre he ahorrado, tengo una cuenta que nunca toco. Tengo dos casas en Suecia, que las alquilo. Por eso he podido viajar al Perú y quedarme hasta seis meses por allá. Quiero estudiar sociología, quiero ser representante de jugadores y llevarlos a Suecia o Suiza.

-¿Llegaste a coincidir con Jean Pierre Rhyner en Suiza?

No lo pude ver jugar, pero sí lo he saludado. Una vez en una discoteca Suiza, me encontré con un ex compañero de Grasshopper, subí a su mesa y nos presentaron. Tampoco hablamos mucho.

-¿Suecia o Suiza pueden ser buenos mercados para jugadores peruanos?

El jugador peruano peruano está creciendo. Aún no está categorizado como uno de los mejores de Sudamérica. El futbolista peruano es visto como uno de segunda categoría. Si la selección sigue escalando, eso puede ayudar. Me extraña mucho que en los últimos tiempos no hayamos tenido muchos futbolistas en la liga española, por ejemplo. Porque los equipos ingleses y alemanes sí son más organizados.

-¿A ti nunca te llamaron de España?

Una vez llegué a Madrid para hablar con un agente. Pero no me reuní nunca con dirigentes de clubes de allá.

-¿Y del Perú nunca te llamaron?

Sí, me llamaron de Cienciano en el 2011. Pero no nos pusimos de acuerdo y me llegó una buena oferta de Suecia.

-¿Nunca te arrepentiste de decirle que “NO” a la selección peruana?

La palabra no sería “arrepentirme”. Yo estoy feliz por cómo se dieron las cosas en mi vida. Pero sí me hubiera gustado jugar por Perú. Lo que pasa es que en ese entonces las cosas no estaban listas, ni para mí ni para la selección. Yo veía que los futbolistas de esa selección salían a beber alcohol, había mucho desorden. De todos modos, me siento parte de la historia de la selección.

Andrés Vásquez vivió su carrera entre las ligas de Suecia y Suiza, siempre en equipos de Primera o Segunda División. (Foto: FC Wil).

-¿Por qué?

De alguna forma al haberme negado a la selección peruana quizá podría haber motivado a algunos futbolistas peruanos. No digo que haya sido determinante lo que te digo, pero todo se junta en esta vida. Por ejemplo, el otro día escuché a Juan Carlos Oblitas que decía “ese chico hizo un gol de ‘Rabona’ y nunca más jugó”. A pesar de eso, yo sé que en su momento tuve las condiciones para jugar por la selección peruana. En las ligas de Suecia y Suiza he alternado con muchos jugadores de selección. Eso sí, yo nunca fui una estrella como Pizarro, Guerrero o Farfán. He estado muy lejos de eso.

-¿Te duele que digan esas cosas? ¿Que fuiste “una rabona” y nada más?

Al contrario, me ha gustado lo que ha dicho porque me hace entender que yo también fui parte de la historia. Me integra en algún capítulo de la selección peruana. Reafirma mi contribución. A mí me ha encantado que Perú vaya al Mundial, lo viví al máximo todo. Todo ha sido lindo. Sobre lo que se ha dicho de mí, yo sé que he sido un jugador con mucha calidad. He metido uno de los goles más hermosos de la historia mundial del fútbol. Y espero que los peruanos también se sientan orgullosos de ese gol.

-¿A esta selección de Ricardo Gareca le hubieras dicho que “SÍ”?

Por supuesto, este equipo nos ha sorprendido a todos. No olvidemos que tuvimos algo de suerte, hay que mantener la humildad. A este equipo todo le salió bien, pero también fue por las cosas que pasaron antes. Este equipo no tuvo presión, pudo trabajar tranquilo, era un plantel joven. Ojalá que podamos seguir yendo a Mundiales y que salgan más jugadores como Paolo Guerrero, uno de los mejores jugadores del mundo.

-¿Con quiénes hubieras competido por un puesto en la selección?

Con Edison Flores, con Christian Cueva, con Renato Tapia; pero más Flores. Yo jugaba al estilo de Edison, en esa misma posicion.

-¿Alguna vez intentaste meter otro gol de ‘Rabona’?

En partido oficial no lo volví a intentar.

-¿Ese video de Youtube te sumó o te restó?

Yo estoy feliz cuando veo el gol. Es un golazo. Mucha gente piensa que me sentí muy presionado después de eso, pero nadie sabe lo que pasa alrededor de uno. Es como los malabaristas del circo, la gente se pregunta “si se cae” o “si se le rompe la espalda”. Y el artista no piensa en eso. Igual me pasó a mí con ese gol, al día siguiente yo pensaba qué iba a comer, con quién me iba a reunir, etc. Lo que sí cambió conmigo en Suecia, fue en el trato. Hubo algo de envidia, de fastidio. Aquí los latinos somos considerados ciudadanos de segunda categoría. Alguien que siempre se molestó con eso aquí fue Zlatan Ibrahimovic, quien es hijo de migrantes. Yo he sentido racismo en Suecia, en la calle y en el fútbol también.

-¿Fuiste al amistoso entre Perú y Suecia?

Claro fue en mi ciudad ese partido. Fue muy bacán, yo he jugado en ese estadio, allí fue campeón por la liga sueca. Por todo eso fue emotivo, Perú hizo un buen partido.

Andrés ‘Rabona’ Vásquez tuvo el mejor momento de su carrera en el Goteborg de Suecia. (Foto: Goteborg).

-¿Sabes de algún jugador peruano que interese por allá?

Sé que por Suiza estuvo un defensor peruano, Werner Schuler. Fue a un equipo de segunda división y no lo dejaron jugar ni un minuto. Ya con eso te das cuenta la diferencia del fútbol suizo con el peruano. Lo mismo le pasó a Succar en el Sion, tampoco pudo jugar mucho. Los peruanos que van no pueden tener regularidad. Y yo estuve en la segunda, así que con eso me guío un poco del nivel. A Yotún sí le fue bien en Suecia, dejó el recuerdo de su buena técnica. Solo le faltaba un poco de fuerza. Por eso también muchos peruanos van a preferir ir a la MLS en vez de ir, por ejemplo, a Dinamarca.

-¿En caso fueras empresario a qué peruano llevarías en todo caso?

Yo fui a ver a la selección peruana Sub 17 en Lima y un jugador que me gustó mucho fue Yuriel Celi, de Cantolao. Buenísimo, tiene mucho potencial, ojalá no se maree. Creo que le falta un poco de velocidad, pero tiene mucha técnica. Tiene que trabajar su físico aún y cuidarse fuera de las canchas.

