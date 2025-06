Fecha y hora Perú vs Ecuador por Eliminatorias 2026

Una mínima luz de esperanza alumbra a la selección peruana en las Eliminatorias, donde no depende de sí misma, obligada a ganar si quiere seguir peleando el repechaje. Conoce a qué hora juega Perú vs Ecuador y no te pierdas este partido.

La Bicolor se ubica novena en la tabla, a siete puntos del séptimo puesto cuando restan nueve en juego. La Tri, en cambio, marcha segunda con 24 unidades y tiene un lugar asegurado en el Mundial 2026.

Ambas selecciones vienen de empatar en las Eliminatorias. Ecuador complicó a Brasil en el debut de Ancelotti y Perú igualó contra Colombia en Barranquilla.

¿A qué hora juega Perú vs Ecuador?

El partido Perú vs Ecuador se disputa este martes 10 de junio de 2025, desde las 8:30 PM (hora peruana y ecuatoriana), en el Estadio Nacional por la decimosexta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Mira los horarios por país.

Lima, Perú: 8:30 PM

Santiago, Chile: 10:30 PM

Buenos Aires, Argentina: 10:30 PM

Caracas, Venezuela: 9:30 PM

CDMX, México: 7:30 PM

Quito, Ecuador: 8:30 PM

Bogotá, Colombia: 8:30 PM

Nueva York, Estados Unidos: 9:30 PM

Los Ángeles, Estados Unidos: 6:30 PM

Chicago, EE. UU.: 8:30 PM

Miami, EE. UU.: 9:30 PM

Montevideo, Uruguay: 10:30 PM

Brasilia, Brasil: 10:30 PM

Madrid, España: 3:30 AM del miércoles 11

¿Dónde ver Perú vs Ecuador?

El encuentro se podrá seguir a través de canales de televisión y plataformas online. En Perú puedes seguir la transmisión por TV en América TV, ATV y Movistar Deportes. Si estás en Ecuador puedes mirar el encuentro por El Canal del Fútbol y Zapping, mientras que Teleamazonas transmite en diferido.