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El futbolista viene destacando en Los Chankas y recibió su primer llamado a la selección peruana.
El futbolista viene destacando en Los Chankas y recibió su primer llamado a la selección peruana.
Por Redacción EC

Adrián Quiroz recibió su primera convocatoria a la selección peruana, y no logró contener su emoción. Mano Menezes decidió llamarlo por el gran rendimiento que viene mostrando con Los Chankas en la Liga 1.

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