Adrián Quiroz recibió su primera convocatoria a la selección peruana, y no logró contener su emoción. Mano Menezes decidió llamarlo por el gran rendimiento que viene mostrando con Los Chankas en la Liga 1.

“Un sueño cumplido vestir la camiseta de la selección. Compartir con jugadores que nos han llevado al Mundial es un orgullo. Pase momentos duros pero ahora toma valor estos momentos”, valoró Quiroz.

Asimismo, aseguró que ya mantuvo conversación con algunos de los seleccionados de Sporting Cristal, a los que enfrentó en el último fin de semana.

“Hablamos ahí un poco con ‘Yoshi’. Tengo admiración por él. La verdad calidad de persona, con Miguel (Araujo) también, con Diego (Enríquez), y nada, ahí nos estaremos viendo el día de mañana”, comentó.

Por último, pudo bromear con los escenarios donde jugará; ya que solo jugaba ahí en los videojuegos.

“Justo comentaba eso. Me gusta jugar ‘play’, ahora de jugar FIFA a estar en estadios tan grandes”, mencionó.

La selección peruan enfrentará a Senegal y Honduras durante la Fecha FIFA.